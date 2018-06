Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresários da Serra da Lousã preocupados com preços dos combustíveis

Aumento dos combustíveis penalizam sobretudo os empresários do Interior por serem obrigados a percorrer maiores distâncias em vias mais congestionadas.

Por Lusa | 14:43

A Associação Empresarial Serra da Lousã (AESL) manifestou esta segunda-feira profunda preocupação pelos sucessivos aumentos dos combustíveis, que penalizam sobretudo os empresários do Interior, obrigados a percorrer maiores distâncias em vias mais congestionadas.



"Na ótica das empresas da região Interior, que se caracterizam em pequenas e médias empresas, estes sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis traduzem-se em graves problemas que poderão comprometer o seu bom funcionamento e competitividade", refere em comunicado aquela estrutura sediada na Lousã, no interior do distrito de Coimbra.



Segundo a AESL, grande parte das pequenas e médias empresas daquela zona "necessitam de se deslocar entre localidades com quilómetros consideráveis e muitas vezes com acessos desadequados, nomeadamente o caso do IP3 e EN17 que, por problemas de dimensão, têm muita dificuldade em fazer repercutir o aumento do preço dos combustíveis nos preços dos produtos e serviços prestados".



A associação, que representa cerca de 220 empresas de oito concelhos, considera que a carga fiscal sobre os combustíveis "traz impactos negativos para a economia, que a curto e médio e prazo resultará em aumentos sucessivos nos preços de venda de produtos e serviços".



"Esta necessidade de aumentos dos preços não será suportada pelo cliente final e como consequência originará graves problemas financeiros nas empresas do interior e/ou o deslocamento das mesmas para o litoral", alerta.



De acordo com a AESL, "esta nova realidade irá abrir uma grande porta para a entrada massiva de empresas espanholas no mercado nacional, de onde resultará mais um fator para a estagnação do Interior".



As empresas sentem dificuldades "quase insustentáveis e neste sentido é imperativo olhar para o aumento dos combustíveis como um impacto extremamente negativo e urge a tomada de medidas das entidades competentes", advoga a associação.