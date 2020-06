Empresários de Espinho preocupados com surto de coronavírus

Os empresários do bairro piscatório da Marinha, Espinho, estão preocupados por causa de um surto de coronavírus na zona.Uma família proprietária de um café local ficou infetada e está em confinamento. O estabelecimento fechou e, até este sábado, dos 54 testes realizados a clientes e pessoas próximas, 14 tiveram resultado positivo."O alerta da autarquia foi precipitado e desnecessário, faz com que os empresários da zona estejam a passar maiores dificuldades. Assim que os clientes souberam do problema, começámos a ter desmarcações de mesa", diz Carlos Gomes, empresário da restauração.