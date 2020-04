Empresários doam monitores cardíacos ao hospital das Caldas da Rainha

O Centro Hospitalar do Oeste recebeu esta quinta-feira oito monitores oferecidos por três empresários da região, que desta forma pretendem ajudar a unidade de saúde no tratamento de doentes com Covid-19.

António Júlio, do ramo automóvel, Carlos Monteiro, de uma empresa de materiais de construção, e Américo Sábio, empresário do setor imobiliário radicado no Canadá, juntaram-se à Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno e à Associação de Futebol de Leiria para doar um equipamento cada um, aos quais foram acrescentados mais três da autarquia caldense, numa aquisição superior a 40 mil euros.

Um monitor cardíaco acompanha o batimento do coração do paciente em tempo real, informação indispensável para compreender a sua situação.