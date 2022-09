Os empresários de Coimbra estão contra a criação de uma taxa turística, de um euro por noite a cada visitante, aprovada pela câmara, no início do mês. O período de audiência de interessados sobre a medida, que entra em vigor no próximo ano, decorre até segunda-feira. Mas quem mantém negócios na cidade já fez saber que está "farto e entupido de taxas e taxinhas", como destaca ao CM Jorge Loureiro, vice-presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).









