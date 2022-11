Empresas de distribuição têm "ido além das recomendações" para poupar energia

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) anunciou esta segunda-feira que as empresas suas associadas têm adotado medidas para a poupança energética, "indo além das recomendações dadas pelo Governo" no Plano de Poupança de Energia 2022-2023.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a APED refere que tem desenvolvido, de forma voluntária, medidas de ecoeficiência, "indo além das recomendações dadas a conhecer pelo Governo com o Plano de Poupança de Energia".

"O compromisso do setor com a sustentabilidade tem sido materializado em medidas de poupança energética que, na última década, permitiram reduzir até 30% o consumo de eletricidade por metro quadrado de área de venda", acrescenta.

De acordo com a APED, a "promoção da eficiência energética nos espaços comerciais constitui um objetivo estratégico das empresas associadas".

"Este objetivo tem sido materializado em iniciativas de promoção de boas práticas junto dos colaboradores e dos consumidores a que se tem juntado a implementação de iniciativas ambiciosas", sublinha.

"Assumimos de bom grado que devemos dar o exemplo na poupança de energia e temos procurado fazer mais e melhor, indo inclusive além das recomendações dadas pelo Governo", apontou o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, citado no documento.

No entanto, defendeu que importa "que medidas extraordinárias para fazer à situação excecional vivida em termos energéticos tenham em conta as especificidades" da atividade e que "constituam iniciativas de duração limitada e que sirvam também para sensibilizar os consumidores".

A associação aponta que uma "fração significativa de lojas" já adotou medidas como desligar a iluminação interior e exterior de caráter decorativo e a iluminação de monstras e similares na via pública após o encerramento da atividade das lojas ou a otimização da intensidade da iluminação às necessidades dos utilizadores.

Por sua vez, algumas lojas terão já promovido uma maior utilização de luz natural "através de vãos envidraçados, claraboias ou tubos de luz".

Em curso estão também medidas para a redução do consumo energético na climatização de espaços, como a regulação das temperaturas dos equipamentos de climatização interior, a manutenção de portas e janelas fechadas quando estes sistemas estiverem ligados ou a interrupção do seu funcionamento quando não são necessários.

A APED remete ainda para outras medidas com a regulação das temperaturas de refrigeração e frio industrial em conformidade com as utilizações e níveis de segurança alimentar, a colocação de portas ou cortinas em arcas de frio, a instalação de unidades de produção de eletricidade para autoconsumo ou a dinamização e apoio a ações de sensibilização junto de colaboradores e consumidores para este tema.