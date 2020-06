Empresas de Sines oferecem carro e raio X móvel ao Hospital do Litoral Alentejano

Empresas diretamente ligadas ao complexo industrial, logístico e portuário de Sines uniram-se uma vez mais, reforçando os seus donativos e, para além de um Raio X móvel já doado no passado mês de abril, ofereceram, agora, uma Unidade Móvel 4x4 ao Hospital do Litoral Alentejano, equipamento que aumentará a capacidade de resposta da Unidade Local de Saúde (ULSLA) face às necessidades da comunidade, incluindo no combate ao COVID-19.

O momento da entrega, no dia 26 de junho, foi testemunhado pelo Presidente da Câmara Municipal de Sines, pela Autoridade de Saúde de Sines, pela Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e por representantes das empresas doadoras e das forças de segurança e da proteção civil de Sines, respeitando todos os procedimentos determinados pela autoridade de saúde para o efeito.

Com efeito, as caraterísticas morfológicas do terreno sob responsabilidade da ULSLA são muito diversas e as viaturas de que a unidade dispõe não conseguem chegar a muitos locais de domicílio, sobretudo em montes dispersos em locais de serras, numa área aproximada de 5.000 km2.

Também, quer as equipas de Saúde Pública quer as outras equipas que acompanham e prestam cuidados de saúde ao domicílio de doentes impossibilitados de ir aos Centros de Saúde, têm neste contexto o seu trabalho intensificado pelas razões do confinamento imposto pela pandemia COVID-19, nomeadamente pela assistência a doentes em quarentena ou em vigilância ativa por infecção ou suspeição, o que inclui, em caso de necessidade, a colheita de material para análise.

Para responder a estas limitações, e em articulação com a autoridade de saúde local, foi oferecida uma viatura do tipo Pick-Up com tração integral, com capacidade para transportar uma equipa de pessoal de saúde e, se devidamente apetrechada, pode ainda transportar e guardar equipamentos e materiais necessários às tarefas de colheita e análise COVID-19.

Esta iniciativa vem reforçar a oferta de um equipamento de Raio X móvel ao mesmo hospital pelas mesmas empresas, ferramenta essencial no diagnóstico e tratamento da população da região, incluindo nos procedimentos vigentes relativos ao combate ao COVID-19.