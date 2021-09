Empresas decidem sobre uso de máscara pelos trabalhadores. Veja as novas regras

As novas regras de combate à Covid-19 que entram esta sexta-feira em vigor deixam ao critério das empresas a decisão sobre o uso de máscara ou viseira. “Nos locais de trabalho, o empregador pode implementar as medidas técnicas e organizacionais que garantam a proteção dos trabalhadores, designadamente a utilização de equipamento de proteção individual”, refere o Decreto-Lei esta quarta-feira publicado, e que reflete as mudanças anunciadas a semana passada pelo primeiro-ministro. Para trabalhadores de bares, discotecas (reabrem amanhã), restaurantes e espaços comerciais onde haja contacto com o cliente a máscara é obrigatória.



Noutros espaços fechados, como centros comerciais e salas de espetáculo, continua a ser obrigatória a máscara. Nas escolas, acaba a obrigatoriedade nos espaços exteriores. O distanciamento físico de um metro e meio deve continuar a ser mantido na circulação em paredões.







Teletrabalho deixa de ser obrigatório e novos horários na restauração. Saiba o que muda a partir de domingo Leia também PORMENORES

Doadas 1,2 milhões

Portugal já enviou 1,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid para os países africanos de expressão portuguesa e Timor-Leste, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na assinatura de um protocolo com a TAP que permitirá o transporte gratuito em voos comerciais.



SNS a recuperar

Este ano foram realizadas até agosto 24 milhões de consultas no Serviço Nacional da Saúde, mais três milhões do que em 2019, anunciou o Governo, indicando que foram recuperados os níveis de assistência pré-pandemia. Houve também 462 mil intervenções cirúrgicas, mais 5500 do que em 2019.



Incidência desce, Rt sobe

A taxa de incidência nacional de infeções com o novo coronavírus nos últimos 14 dias desceu de 111,6 para 105,6 casos por 100 mil habitantes, segundo a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Já o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - subiu ligeiramente de 0,85 para 0,87 a nível nacional.