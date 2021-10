Empresas impedidas de perguntarem aos trabalhadores se estão vacinados contra a Covid-19

O teletrabalho deixou de ser obrigatório, mas há ainda várias empresas que mantêm alguns trabalhadores em regime híbrido.A decisão sobre o uso de máscara no espaço de trabalho está agora do lado das empresas que não poderão, no entanto, perguntar aos funcionários se estão vacinados e utilizar essa informação.A informação é divulgada esta sexta-feira pelo Público.O jornal revela que os serviços de medicina no trabalho de algumas empresas estão a questionar os trabalhadores sobre a vacinação, sublinhando no entanto que a resposta é voluntária. Entre as empresas citadas encontra-se a Galp e a TAP.De acordo com os juristas entrevistados pelo jornal, as empresas não podem exigir certificado digital aos trabalhadores de forma a controlar o esquema vacinal dos mesmos.O uso da máscara e o controlo de temperatura permanecem como medidas da contenção da pandemia no local de trabalho.