Empresas portuguesas atingidas pelo coronavírus

O surto do vírus da China (Covid-19) já está a afetar empresas portuguesas, sobretudo nos setores têxtil e agroalimentar.Para este último, o primeiro trimestre do ano está "praticamente perdido", nota o presidente da Associação de Jovens Empresários China-Portugal, Alberto Carvalho Neto. São afetadas as exportações de produtos como o vinho que, na China, é consumido maioritariamente em eventos sociais.Também a empresa têxtil Calvelex, com sede em Lousada, anunciou que suspendeu parte da produção, tanto por falta de matérias-primas como de encomendas, devido ao Covid-19. As exportações de serviços e de componentes, em especial na indústria automóvel, também diminuíram.O único setor que "subiu a pique", sublinhou Carvalho Neto, foi o da exportação de material médico, "normalmente para países como Moçambique e Angola", que foi agora canalizada para a China e Macau.Entretanto, investigadores norte-americanos criaram um mapa 3D do vírus, que pode apoiar uma potencial vacina.