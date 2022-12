Empresas procuram cada vez mais contratar pessoas acima dos 55 anos

A população mundial com mais de 60 anos deverá ultrapassar os dois mil milhões de pessoas até 2050, o que significaria cerca de 20% da população total estimada para a data. Segundo avança o Eurostat, Portugal apresenta um dos piores cenários da Europa, uma vez que se espera que perca 28% da população ativa, em comparação aos 15% expectáveis.

Sendo Portugal o quarto país mais velho da Europa, são muitos os desafios no que toca a proporcionar um envelhecimento ativo. Segundo avança o Diário de Notícias, e de acordo com o Instituto Nacional de Estatístia, a taxa de emprego para quem tinha entre 55 a 64 anos em 2011 era de 40%, sendo somente 5,9% para aqueles acima dos 65. No cenário atual, contudo, a taxa de emprego dos 55 aos 64 anos já subiu para os 66,5%, estando nos 9,3% a empregabilidade acima dos 65.

A Ageless Portugal, empresa criada por Mónica Póvoas em 2021, é um das empresas que se tem dedicado a promover a mudança de comportamentos relativos à valorização da sabedoria dos maiores de 55 anos, favorecendo a sua inclusão e combatendo preconceitos com base na idade. "Este [preconceito] apresenta-se de diversas maneiras no mercado de trabalho", afirma Mónica Póvoas.



O Selo de Mérito Age Friendly, criado pela Ageless Portugal, surge com o objetivo de certificar empresas que apresentem as melhores práticas perante as gerações mais velhas. Entre as várias candidaturas, a Axians Portugal acabou por ser a primeira empresa certificada.

A dNovo, uma associação criada pela Semapa e pelo Santander há um ano atrás, procura ajudar profissionais qualificados acima dos 50 anos a regressar ao mercado de trabalho. Também a plataforma 55+, fundada por Elena Durán há quatro anos, tem contribuído na integração de pessoas acima dos 55 anos no mercado de trabalho.