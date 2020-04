Empresas reduzem postos de trabalho devido à pandemia de coronavírus

A maioria das empresas (55%) já reduziu ou vai reduzir postos de trabalho devido à pandemia de covid-19, segundo resultados do barómetro da Kaizen, que reúne respostas de mais de 220 administradores de grupos de média e grande dimensão.

Além disso, "60% dos empresários prevê ser necessário entre seis meses e mais de 12 meses para retomar o mesmo nível de atividade pré-covid-19", adiantou a consultora Kaizen, num comunicado esta quinta-feira divulgado.

A consultora destacou que a "maioria dos empresários participantes no barómetro Kaizen (81%) afirma que as medidas de apoio implementadas pelo Governo para o contexto covid-19 são insuficientes".

A consultora registou ainda uma descida acentuada "no grau de confiança dos gestores na economia nacional", que se fixa "nos 8,4 valores em 20, um valor inferior ao do último barómetro realizado pelo Kaizen Institute, em fevereiro deste ano, quando o grau de confiança se apresentava nos 12,1 valores", lê-se na mesma nota.

De acordo com a Kaizen "metade dos inquiridos já recorreu ou planeia recorrer ao 'lay-off' simplificado", sendo que 43% dos empresários consultados "já recorreu ou pretende recorrer à flexibilização do pagamento de impostos".

Citado no comunicado, António Costa, 'senior partner' do Kaizen Institute Western Europe, deu conta de algumas ideias sugeridas pelos empresários, sendo que "40% dos inquiridos destacou questões como a isenção de comissões nas linhas de crédito disponibilizadas pelo Estado, a adoção do apoio financeiro às famílias ou a possibilidade de isenção de contribuições sociais a empregadores que optem por pagar acima dos valores previstos pela lei em caso de lay-off".

A Kaizen concluiu que pouco mais de metade das empresas não planeiam recorrer a linhas de crédito para a tesouraria e que, no que diz respeito à faturação de março, 78% dos grupos inquiridos reportaram valores abaixo do orçamento, mas 74% das empresas conseguiram reduzir os custos.

"Um dos destaques deste barómetro é a evidência de que a quase totalidade das empresas inquiridas têm colaboradores em teletrabalho e mais de 60% das equipas em teletrabalho reportam menor eficiência no seu desempenho. 87% dos empresários preveem uma queda nos resultados das suas organizações em 2020 face a 2019", indicou a consultora.

O Kaizen Institute inquiriu mais de 220 gestores de empresas que representam, no seu conjunto, mais de 35% do Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal, no período entre 08 e 13 de abril.

O Kaizen Institute Consulting Group, fundado em 1985, na Suíça, está em Portugal, com escritórios no Porto e em Lisboa, desde 1999.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 137 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas.