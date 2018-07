Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EN4 entre Montijo e Pegões conta com novo piso

Trabalhos de requalificação demoraram quase um ano.

Por Edgar Nascimento | 08:38

Eram quase 26 quilómetros feitos aos solavancos, entre buracos, bermas perigosas e piso levantado pelas raízes das árvores centenárias que bordejam a antiga estrada Real.



Agora, 3,6 milhões de euros depois, o percurso inicial da Estrada Nacional 4 (EN4), entre o Montijo e Pegões – que tem vários pontos negros devido à sinistralidade rodoviária e conta com tráfego intenso de veículos pesados – conta com um piso novo, sinalização nova e mais equipamentos de segurança.



A conclusão das obras é hoje assinalada numa cerimónia oficial na Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pegões, em Santo Isidro de Pegões, com a presença de autarcas, governo e responsáveis da Infraestruturas de Portugal (IP).



De acordo com a IP, a obra, que durou quase um ano, envolveu a "repavimentação de todo o troço, a substituição e readequação da sinalização horizontal e vertical e a colocação de novos equipamentos de segurança". Foram instalados dispositivos de proteção para motociclistas e melhorado o sistema de drenagem.



O estado de degradação da estrada motivou vários protestos nos últimos anos, como em março de 2017, com uma marcha lenta que juntou duas centenas de agricultores. A EN4 serve vários concelhos do distrito de Setúbal, sendo um dos principais elos de ligação com as zonas mais rurais. A EN4 (antiga estrada Real) liga o Montijo à fronteira do Caia (Elvas), numa extensão de 175 quilómetros, atravessando Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Arraiolos, Estremoz, Borba e Elvas.