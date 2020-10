Encerrada escola em Ponta Delgada depois de caso positivo de Covid-19 de criança

A Autoridade de Saúde dos Açores determinou esta terça-feira o encerramento entre dois a três dias da escola do concelho de Ponta Delgada onde um aluno acusou positivo para a covid-19, para testar toda a comunidade escolar.

"Foi dada a indicação à autoridade de saúde concelhia para, em articulação com o estabelecimento de ensino, suspender a atividade letiva, enquanto se procede à recolha de amostrar biológicas e à análise laboratorial e, até à obtenção de resultados, a atividade letiva irá ficar suspensa. Estamos a falar de dois a três dias no máximo para termos este melhor conhecimento da situação", disse à agência Lusa o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes.

Na segunda-feira, a Autoridade de Saúde dos Açores informou no seu comunicado diário que, "no âmbito da investigação epidemiológica de um caso positivo reportado no domingo, foram diagnosticados um indivíduo do sexo masculino, de 5 anos de idade, e um indivíduo do sexo feminino, de 67 anos, residentes na região, correspondentes a contactos de alto risco".