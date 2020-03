Encerrados 17 100 restaurantes para evitar contágio de coronavírus

A restauração é um dos setores mais afetados pela crise pandémica. Segundo as contas da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) já foram encerrados em todo o País, por tempo indeterminado, 17 100 restaurantes. São dois os fatores apontados pela AHRESP que justificam a situação.



Por um lado, a determinação governamental de restringir a um terço a capacidade do espaço. Em pequenos restaurantes, as mesas que ficariam disponíveis eram mínimas, pelo que não valia a pena continuar a atividade.

Mas, sobretudo, pelo facto de os clientes terem deixado de almoçar e jantar em restaurantes, por temerem ser infetados. Uma falta de confiança que, admite a AHRESP, vai demorar tempo a reconquistar.



Requisição civil dos estivadores

O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a requisição civil dos trabalhadores em greve no Porto de Lisboa, declarada pelo Sindicato Nacional dos Estivadores, até ao dia 30.



Inspeções a veículos adiadas três meses

As inspeções periódicas obrigatórias foram adiadas, para já, por um período de três meses, ou seja, até junho, em virtude da crise pandémica.