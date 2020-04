O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta segunda-feira reunido com banqueiros numa vídeo-conferência, num momento em que o País e o mundo atravessam um período difícil devido ao coronavírs."Saio desta reunião com a sensação de que a banca portuguesa está a acompanhar de forma muito atenta a realidade do nosso país, aquilo que se vive nas empresas e nas famílias, quer a nível nacional, quer a nível regional. Saio também com a ideia de que tomou iniciativas para além das tomadas pelo Governo, iniciativas próprias", avançou Marcelo Rebelo de Sousa em declaração aos jornalistas após reunião."Encontrei um estado de espírito de grande mobilização para ajudar a economia portuguesa a enfrentar um período difícil", continuou o Presidente.