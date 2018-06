Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontro Internacional de Estátuas Vivas em Espinho com 40 artistas em competição

O objetivo da Divisão de Cultura da Câmara da cidade é "incentivar, divulgar e dignificar a criação artística"

Espinho acolhe no sábado e domingo a 22.ª edição do Encontro Internacional de Estátuas Vivas, que a organização diz ser o mais antigo evento do género a nível mundial, reunindo 40 artistas numa competição com atuações públicas gratuitas.



Anunciada para o Largo da Câmara Municipal e para a área pedonal da Rua 19, a iniciativa terá em competição 'performers' de imobilidade provenientes de vários países e contará ainda com artistas convidados da Ucrânia, Bélgica, Polónia, Inglaterra e Espanha.



"O mais antigo encontro internacional de estátuas vivas do mundo volta a animar a cidade de Espinho e, em pleno coração da cidade, apresenta as melhores performances artísticas de imobilidade, proporcionando uma vez mais a cumplicidade entre os participantes e o público", revela em comunicado a autarquia local, que organiza o evento.



O objetivo da Divisão de Cultura da Câmara de Espinho é "incentivar, divulgar e dignificar a criação artística" no domínio do imobilismo.



"Ao longo destes 22 anos de existência, o Encontro de Estátuas Vivas de Espinho permitiu que esta arte performativa ganhasse outra visibilidade a nível nacional e internacional, potenciando o aparecimento de novos criadores e artistas, que tiveram no evento a possibilidade de mostrar o seu talento e trabalho", realça a autarquia.



Este ano, esse esforço terá como ponto alto o "Lu(g)ar de Estátuas", iniciativa que, à noite, reunirá "num deslumbrante e mágico ambiente várias estátuas de participantes premiados pelo júri em edições anteriores do Encontro".