As mortes por enfarte agudo do miocárdio diminuíram 7,5% em 2019. Apesar desta melhoria, as doenças circulatórias são responsáveis por quase um terço dos óbitos (29,9%) em Portugal, segundo dados esta segunda-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A mais mortal foi o acidente vascular cerebral (AVC).