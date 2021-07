Enfermeira castigada por morte de doente que esperou seis horas nas urgências

Uma enfermeira do Serviço de Urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, foi punida com uma pena disciplinar de multa, num valor que não foi revelado, pelo Conselho de Administração por ainda decorrer o prazo para impugnação da decisão. Em causa a morte de um homem de 42 anos, com um enfarte, após seis horas de espera para ser atendido, apesar de ter dificuldade em respirar e dores no peito, em maio de 2020.Como revelou ona altura, o homem deslocou-se ao Serviço de Urgência do Hospital juntamente com o pai. Apresentava dificuldades respiratórias e dores no peito e, depois de se queixar, foi-lhe atribuída a pulseira amarela na triagem.