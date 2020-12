Enfermeira-chefe dos internamentos Covid-19 foi a primeira a ser vacinada no Hospital Amadora-Sintra

A vacinação contra a Covid-19 arrancou esta terça-feira no Hospital Amadora-Sintra, no distrito de Lisboa.Fernanda Bessa, a enfermeira-chefe do internamento Covid-19 daquele hospital foi a primeira a tomar a vacina.A vacinação teve início pelas 10h00 e deverá estender-se até às 19h00 esta terça e quarta-feira. Até ao momento, não foram registadas quaisquer reações adversas aquando da administração das vacinas nos profissionais de saúde ho hospital.A unidade hospitalar recebeu cerca de 800 doses da vacina no final da tarde desta segunda-feira, em carrinhas acompanhadas com um forte aparato policial.