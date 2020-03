Enfermeira e 7 médicos infetados com coronavírus correm risco de vida

Uma enfermeira e sete médicos correm risco de vida, vítimas da Covid-19. "Há uma enfermeira na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral, em Lisboa", revela ao Correio da Manhã o presidente do Sindicato de Enfermeiros Portugueses (SEP), José Correia Azevedo, que adianta ainda que são sete os médicos também em risco máximo. "Quatro médicos nos cuidados intensivos no Hospital de São João, um no Hospital de Santo António, também no Porto. E nos cuidados intensivos do Curry Cabral está um casal", acrescentou.

No total há 853 profissionais de Saúde infetados (13% dos 6408 casos), avançou ontem o secretário de Estado da Saúde, António Sales. Destes, 209 são médicos, 177 enfermeiros e 467 são de outras áreas como assistentes operacionais ou técnicos de diagnóstico. Em 48 horas houve mais 89 infetados.

O presidente do SEP explicou que "haver mais médicos infetados resulta dos enfermeiros terem uma formação mais alargada na chamada técnica assética médica". Para o Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, a diferença é explicada por "nas urgências a exposição ao vírus ser maior e por ser o médico que primeiro observa o doente".

Correia Azevedo vai "avançar com uma providência cautelar contra o Estado por falta de equipamento e incoerência na realização dos testes. E deu o exemplo de um hospital onde o médico fez o teste e só dias depois os enfermeiros". A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, reconheceu que "pode haver casos pontuais de laboratórios" que estão a cobrar para realizar os testes apesar da convenção que os torna gratuitos para o utente.



Registados 1142 ventiladores no País

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, afirmou ontem que há "1142 ventiladores, 528 Unidades de Cuidados Intensivos e 480 em blocos operatórios com uma capacidade ainda de expansão de cerca de 134".