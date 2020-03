Enfermeira e militar da GNR infetados com coronavírus no Algarve

Uma enfermeira do Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira está infetada com Covid-19 depois de ter estado em contacto com o idoso, de 77 anos, que morreu na sequência da doença. José Fernandes, de 77 anos, esteve no SUB e no hospital de Portimão devido a diversas patologias antes de ser internado no hospital de Faro. O CM sabe que contactou com seis enfermeiros do SUB. Só dois fizeram teste de despiste. Um deu positivo e outro negativo.





Em Faro, foi confirmado um caso positivo no Posto Territorial da GNR. Segundo o CM apurou, o militar terá sido infetado durante uma fiscalização rodoviária. O posto foi encerrado para desinfeção e está a ser feito o levantamento dos colegas com quem o militar contactou. No Algarve, estão confirmados 62 infetados.