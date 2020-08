Enfermeiro corre 26 horas à volta do S. João por ação solidária

Duarte Gil Barbosa, conhecido como ‘enfermeiro dos abraços’, está a organizar mais uma ação solidária e, desta vez, a contemplada será a associação Saber Compreender, que ajuda pessoas em situação de sem-abrigo no Porto. O desafio é completar 120 voltas ao Hospital de S. João, a correr, a 3 de outubro, numa alusão aos quatro meses (120 dias) mais complicados da pandemia da Covid-19. Por cada volta, doará um euro à associação. O profissional de saúde espera conseguir percorrer os 221 quilómetros em 26 horas.

"Inicialmente, o desafio era conhecer a realidade dos sem-abrigo e escrever um livro. Com a pandemia, decidi, mais uma vez, correr. O objetivo é dar uma volta por cada dia dramático vivido na pandemia", explicou ao CM o enfermeiro e atleta, que já percorreu as ruas do Porto com a associação Saber Compreender. "Depois de conhecê-los, não tive dúvidas em escolhê-los para a ação", disse, revelando que se tornou voluntário da associação que, mais do que dar comida e roupa, tenta reintegrar aqueles cidadãos na sociedade. A prova será realizada em outubro, mas Duarte já se está a preparar há três meses. Espera que mais pessoas se juntem à corrida e contribuam.

O enfermeiro do Hospital de S. João começou a aventura solidária em 2016, quando correu 204 quilómetros em 24 horas e doou 204 euros à Associação do Porto de Paralisia Cerebral. No ano seguinte, trocou abraços por euros, na estação de S. Bento, doando a verba angariada à associação Abraço.