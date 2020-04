Enfermeiro de Santo Tirso reencontra cão desaparecido após quatro anos de saudade. Veja as imagens

A reencontro do enfermeiro João e do seu cão é de arrepiar. As imagens emocionantes foram partilhadas pelo jovem no Facebook e mostram o 'abraço' ao seu amigo de quatro patas que já não via há "4 anos, 3 meses e 21 dias".A publicação já tem mais de 3 mil partilhas. "Após 4 anos, 3 meses e 21 dias... Ele apareceu. Obrigada", escreveu João nas redes sociais.Segundo a rádio Cidade Hoje ainda é desconhecido o paradeiro do animal durante estes quatro anos mas sabe-se o cão foi, na noite da passada segunda-feira, levado para um canil municipal da Trofa por se suspeitar que tinha sido atropelado. Os veterinários verificaram o chip e entraram em contacto com João.