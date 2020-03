Enfermeiro infetado com coronavírus obriga a quarentena na Urgência Básica do Hospital de Peniche

O serviço de Urgência Básica do Hospital de Peniche está encerrado desde a noite de sexta-feira, por toda a equipa ter sido colocada em quarentena, na sua própria residência, após um dos enfermeiros ter dado positivo no teste à Covid-19. Toda a equipa, constituída por três médicos, 20 enfermeiros e 10 auxiliares, vai ser chamada a fazer testes, o que deverá acontecer na próxima semana.

Aos doentes que necessitem de cuidados "está garantido o apoio" no Centro de Saúde, ao lado do hospital, todos os dias entre as 08h00 e as 20h00, ou o transporte para o hospital das Caldas da Rainha, disse ontem ao CM Henrique Bertino, presidente da Câmara de Peniche.

Para agilizar o contacto, existe a "linha de apoio ao cidadão", com o número 262780112.