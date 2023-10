A Ordem dos Enfermeiros avisou esta terça-feira o Presidente da República que a segurança dos doentes está em causa com a escusa dos médicos às horas extraordinárias e alertou que se os enfermeiros fizessem o mesmo “o SNS não resistiria”.





A bastonária dos enfermeiros, Ana Rita Cavaco, criticou quem julga que “a reforma urgente que é preciso concretizar no SNS pode ser feita apenas com os médicos”. Entretanto, a Ordem dos Médicos defende uma ação urgente do Governo, avisando que, se nada for feito, a situação tornar-se-á insustentável em novembro.