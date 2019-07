Enfermeiros consideram inadmissível falta de serviços mínimos definidos

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor) considera inadmissível que ainda não estejam definidos os serviços mínimos para a greve que começa na terça-feira às 08h00.Numa publicação na sua página oficial na rede social Facebook, o Sindepor classifica como inacreditável e inadmissível "o incumprimento da lei" quanto à definição dos serviços mínimos para a greve de quatro dias que se inicia na terça-feira.O Sindicato recorda que publicou o pré-aviso de greve em 13 de junho e que só no dia 27 foi marcada reunião para negociar os serviços mínimos, indicando que isso ocorreu "muito além dos prazos previstos" na legislação.No dia 28 de junho decorreu a reunião na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e no dia seguinte foi feito o sorteio dos árbitros para tribunal arbitral que decidiria os serviços mínimos.No dia 30 de junho, domingo, decorreria reunião do tribunal arbitral, que foi adiada para esta segunda-feira, não sendo até ao momento conhecidos ainda os serviços mínimos.Os médicos começam na terça-feira às 00h00 uma greve nacional de dois dias, a que se vão juntar os enfermeiros a partir das 08h00, uma paralisação que se prolonga até ao final da semana.Os dois sindicatos médicos convocaram uma greve nacional para terça-feira e quarta-feira, sendo o primeiro dia agendado pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o segundo marcado pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que também promove na quarta-feira à tarde uma manifestação junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.Cada uma das classes profissionais tem reivindicações específicas, mas tanto médicos como enfermeiros argumentam que lutam pela dignidade da profissão e por um melhor Serviço Nacional de Saúde (SNS).Os médicos querem que todos os portugueses tenham médico de família, lutam pela redução das listas de utentes dos médicos e por mais tempo de consultas, querem a diminuição do serviço em urgência das 18 para as 12 horas, entre várias outras reivindicações, que passam também por reclamar que possam optar pela dedicação exclusiva ao serviço público.No pré-aviso de greve, os médicos pedem ainda que seja negociada uma nova grelha salarial, que indicam que já devia ter ocorrido em janeiro de 2015.Quanto aos enfermeiros, o Sindepor reclama o descongelamento das progressões de todos os enfermeiros, independentemente do vínculo ou da tipologia do contrato de trabalho e que sejam definidos os 35 anos de serviço e 57 de idade para o acesso à aposentação destes profissionais