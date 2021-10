Enfermeiros desmarcam greve convocada para 3 e 4 de novembro

O Sindicato dos Enfermeiros (SE) anunciou este sábado a desmarcação da greve convocada para 03 e 04 de novembro, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para o próximo ano, mas mantém as suas principais reivindicações.

Face ao chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e a previsível remarcação de eleições antecipadas para o início do próximo ano, "esta é uma forma de luta que, neste momento, perde relevância", afirma o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Pedro Costa, citado em comunicado.

No entanto, "tal decisão não desvia o SE um milímetro das suas principais reivindicações: o reconhecimento e valorização dos enfermeiros", assegura o dirigente sindical.