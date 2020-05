Enfermeiros do Algarve pedem mais valorização

Foi inaugurada esta terça-feira a exposição ‘Enfermeiros na Linha da Frente, Valorização na Linha Detrás’ com 52 fotografias de profissionais que trabalham no Algarve, no âmbito do Dia Internacional do Enfermeiro.Nuno Manjua, porta-voz do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses no Algarve, reforçou o pedido da "contabilização de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão de carreira" à administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e à Administração Regional de Saúde do Algarve.Os rostos destes profissionais de saúde juntam-se a frases alusivas à profissão e estão afixados na avenida Calouste Gulbenkian, junto ao Hospital de Faro.Esta terça-feira, o Algarve registava 350 infetados com Covid-19, num total de 14 óbitos.

