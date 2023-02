Enfermeiros do centro hospitalar do Algarve em greve esta quarta-feira

Várias dezenas de enfermeiros do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) manifestaram-se esta quarta-feira junto à porta da unidade, depois de o conselho de administração hospitalar ter adiado a reunião agendada.



A paralisação vai abranger os turnos da manhã e da tarde, entre as 08h00 e as 24h00, nos hospitais de Faro, Portimão e Lagos e nos Serviços de Urgência Básica de Lagos, Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António.

Os enfermeiros exigem "justiça" na interpretação do decreto-lei sobre a contabilização dos anos de serviço para progressão nas carreiras e o consequente pagamento dos retroativos.



No caso do CHUA não estão a ser contabilizados pontos aos enfermeiros que iniciaram funções nos segundos semestres de cada ano, aos enfermeiros que tinham vínculos precários ou aos enfermeiros especialistas com contrato individual de trabalho.