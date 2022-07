Enfermeiros do hospital de Aveiro em protesto contra atraso no processo de progressão de carreira

Cerca de 20 enfermeiros do hospital de Aveiro marcaram uma iniciativa de protesto, junto às instalações da unidade hospitalar, para protestar sobre o atraso na definição da contabilização de pontos para efeitos de progressão de carreira.Os enfermeiros exigem, à administração do centro hospitalar do Baixo Vouga a emissão de orientações para a emissão de pontos para os enfermeiros que detêm um contrato individual de trabalho e que tomaram posse em categorias superiores (enfermeiro especialista) mediante concursos abertos até setembro de 2009.Os manifestantes exigiram, ainda, que o salário tenha um ajustamento para a primeira posição remuneratória (1.201€) da carreira de enfermagem.A manifestação teve o apoio do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.