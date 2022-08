Os enfermeiros do serviço de Urgência do Hospital de Faro alertam a população para o grau de exaustão dos profissionais, motivado pelo elevado ritmo e volume de trabalho, associado a 7600 horas realizadas desde o início do ano.









“Esta situação terá como consequência elevados tempos de espera para atendimento de enfermagem e poderá haver casos em que poderão não acorrer em tempo útil”, realça o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Segundo a mesma fonte, a Urgência precisa de um mínimo de 100 enfermeiros e estão apenas 75 para atender 300 pessoas por dia: “No último mês, sete enfermeiros pediram exoneração, alguns literalmente de um dia para o outro, por falta de condições de trabalho e de reconhecimento pelo esforço que sempre demonstraram.”