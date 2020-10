Enfermeiros em greve durante cinco dias

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor) convocou uma greve geral da classes, de cinco dias, de 9 a 13 de novembro. Os enfermeiros acusam, segundo a estrutura sindical, desgaste e desmotivação, principal motivo para o protesto, em plena pandemia de Covid-19.



O presidente do Sindepor, Carlos Ramalho, acredita que a população estará ao lado dos profissionais, que “têm feito muitos sacrifícios ao longo dos anos”. Notou ainda o dirigente que os enfermeiros estão “numa situação muito crítica” com “contratos altamente precários”. Portugal é um dos países da OCDE com menor número de profissionais.



