Enfermeiros exigem melhores condições em frente ao parlamento

Cerca de duas centenas de enfermeiros concentraram-se esta quarta-feira em frente ao parlamento para exigir justiça e respeito pelos profissionais.

Concentrados nas escadarias da Assembleia da República, perante o olhar atento de vários agentes da PSP, os enfermeiros entoaram palavras de ordem como "enfermeiros unidos jamais serão vencidos", "união", "respeito" e cantaram o Hino de Portugal.

A maioria dos enfermeiros estava vestida com camisolas brancas e trazia cravos brancos, lendo-se em pequenos cartazes inscrições como "a resiliência dos enfermeiros já se esgotou", "enfermeiros abafados há mais de 20 anos" e "não somos enfermeiros de trincheira".

No protesto, marcado pelos sete sindicatos de enfermeiros portugueses, destacava-se a presença de uma jovem enfermeira com um bebé e que tinha no carro um cartaz a dizer "respeitem a minha mãe".

À frente da Assembleia da República encontra-se esta quarta-feira também um protesto dos ex-combatentes do Ultramar.