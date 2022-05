Os enfermeiros a prestar serviço no Algarve cumpriram esta quinta-feira um dia de greve. Os profissionais reivindicam não só o desbloqueamento da progressão das carreiras, como as folgas em atraso, um problema que se agravou com a pandemia. “As administrações, sejam do Centro Hospitalar Universitário do Algarve ou da Administração Regional de Saúde, são as culpadas por esta greve. Há dois anos que prometem a progressão salarial, mas há enfermeiros com 10 ou 15 anos de serviço que estão na mesma posição de quando começaram”, disse ao Correio da Manhã Nuno Manjua, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Adesão à greve entre 70% e 100%.