Enfermeiros grevistas com falta injustificada e perda de salário

Parecer da PGR leva Governo a marcar faltas injustificadas a profissionais que continuem o protesto.

01:30

Apartir desta quarta-feira serão marcadas faltas injustificadas aos enfermeiros que adiram à greve cirúrgica. O Ministério da Saúde esclareceu também que será feita uma análise caso a caso para "as faltas relativas ao exercício da greve" até à publicação, na 2ª feira, em Diário da República, do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Os enfermeiros que esta quarta-feira aderirem à greve considerada ilícita incorrem, assim, numa infração disciplinar, indica o parecer.



O primeiro-ministro, que homologou o parecer, acrescentou que "a constituição de fundos de greve, quando promovida por entidades não sindicais, constitui uma ingerência não admissível". E isto é válido, admite António Costa, "não só para o setor da Saúde, mas também para todos os setores da Administração Pública".



A posição do primeiro-ministro resulta da recolha de donativos, com recurso a uma plataforma na internet (‘crowdfunding’) para compensar a redução de salário. Recolha que a Procuradoria desaprova.



O parecer indica também que os enfermeiros devem perder o salário referente a todo o período da greve, de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2018.



"Os descontos salariais devem ter em conta não só o período efetivo em que cada trabalhador se encontrou na situação de aderente à greve, mas também os restantes períodos", refere o parecer.



Ao CM, fonte do Ministério da Saúde avançou que "a perda de salário, por agora, não está a ser equacionada".



Greve de fome à porta de Marcelo

O presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros (Sindepor), Carlos Ramalho, anunciou que vai entrar em greve de fome "à porta do Presidente da República", a partir desta quarta-feira.



A decisão resulta de considerar "muito injusto" o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República que determinou que a greve às cirurgias é "ilegal". Defende o Sindepor que a "greve é para continuar".



Diferente posição assumiu a presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), Lúcia Leite, que pediu aos enfermeiros que têm aderido à greve cirúrgica que "suspendam imediatamente" a paralisação.



"Não é o caminho para os enfermeiros entrarem em batalhas judiciais desta natureza", disse.



Hospitais vão receber orientações

A ministra da Saúde, Marta Temido, avançou que será "emitida uma circular informativa aos hospitais com orientações relativas aos procedimentos a adotar para cumprimento do parecer, competindo aos hospitais a posterior operacionalização".



"Anedota de argumentação"

O advogado Garcia Pereira, que representa os enfermeiros do Sindepor, entende que "o parecer não tem ponta por onde se lhe pegue." E que "é uma verdadeira anedota da argumentação jurídica".