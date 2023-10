Enfermeiros revoltados com declarações do bastonário da Ordem dos Médicos

"Este pedante acha que lidera os enfermeiros". É desta forma que Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros reage às declarações de Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, que em entrevista na RTP disse que "quem resolveu a pandemia foram os médicos". A bastonária dos enfermeiros não cala a revolta. "São uns heróis solitários, que maravilha. Não se esqueçam, queridos enfermeiros, como eles fazem tudo sozinhos é aproveitar a partir de amanhã e tirarem todos folga até ao final do ano. Venham todos embora, fiquem lá eles", diz Ana Rita Cavaco.Os médicos voltam a ser alvo de críticas devido à recusa em fazerem mais horas extraordinárias do que as 150 definidas por lei. Em carta aberta ao Presidente da República, Ana Rita Cavaco aponta o trabalho por turnos dos enfermeiros como exemplo a seguir. "Os enfermeiros já trabalham, sempre trabalharam por turnos de manhã, de tarde e à noite durante os sete dias. E é isto que tem de acontecer no SNS", refere.