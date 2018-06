Enfermeiros temem "período caótico" nos hospitais com redução para 35 horas

Ordem dos Enfermeiros alerta para situação que se pode agravar devido ao início do período de férias.

Por Lusa | 07:45

Os enfermeiros temem "um período caótico" e "de rutura" na maioria dos hospitais a partir de domingo, devido à passagem de milhares de profissionais para 35 horas de trabalho semanais sem a concretização das contratações pedidas pelas instituições.

A situação torna-se mais grave por acontecer no início do período de férias, alerta a Ordem dos Enfermeiros e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), avisando que o Algarve e o interior do país serão os mais prejudicados.

"Estava previsto que houvesse, nestes primeiros seis meses, um processo ou um plano de contratação de enfermeiros para que, chegados a esta hora, a transição para as 35 horas pudesse ser feita de uma forma o mais calma possível", mas isso não aconteceu, lamentou à agência Lusa a dirigente do SEP Guadalupe Simões.



Redução de atividade hospitalar a partir de domingo



Os administradores hospitalares alertam que atividades programadas como cirurgias terão de ser reduzidas, caso não seja reposto o número de profissionais necessário para garantir a qualidade do serviço, na sequência da aplicação das 35 horas de trabalho semanais.

A partir de domingo, enfermeiros, assistentes e técnicos vão regressar às 35 horas de trabalho semanais, em vez das 40 atuais, numa altura de férias e em que há greves marcadas por sindicatos às horas extraordinárias.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares adiantou que "a grande preocupação", já manifestada ao Governo e aos grupos parlamentares, se prende com "os níveis de serviço" que são possíveis prestar a partir desta data.