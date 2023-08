O curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho tem a média mais alta no concurso de acesso ao Ensino Superior. O último aluno dos 31 colocados neste curso tem uma média de 18,8 valores. Seguem-se os cursos de Medicina (18,6) da Universidade do Porto, Engenharia Aeroespacial (18,6) da Universidade de Lisboa e Engenharia e Gestão Industrial (18,5) da Universidade do Porto.









