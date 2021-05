Um dispositivo que alertasse quando algum cinto do carro permanece colocado, mesmo quando o carro é trancado, poderia ter salvado a vida de Maria Pilar, a criança de dois anos que morreu no passado dia 7, após sete horas esquecida no banco de um carro, em Lisboa. O projeto não sai da cabeça de Ismar Magalhães Júnior, um engenheiro de 57 anos que, chocado com a notícia, tem estado desde então a idealizar o acessório. “Não é difícil de fazer”, disse ao CM. “Teria de ser um sistema eletrónico que funcionasse de forma inversa ao alarme dos cintos de segurança, que apitam quando o motor e o acelerador são acionados e o carro atinge determinada velocidade. Ao invés, este dispositivo seria acionado quando a chave de ignição é desligada e o carro trancado, mas um dos cintos permanece colocado”, explica o engenheiro, lembrando que as cadeirinhas de bebé são sempre fixas ao carro através do cinto.









A ideia, por enquanto, vive na cabeça de Ismar Magalhães Júnior, que já escreveu à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, à direção da Prevenção Rodoviária Portuguesa e a Miguel Sanches, diretor-geral da Volkswagen AutoEuropa. Para que o sistema se tornasse eficaz, o engenheiro defende que o correto funcionamento do dispositivo deveria constar da lista de itens verificados nas inspeções obrigatórias dos veículos.