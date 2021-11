Vários engenhos explosivos foram descobertos nas escombreiras de São Pedro da Cova, em Gondomar, de onde estavam a ser retirados resíduos sólidos perigosos. A descoberta vai aumentar os gastos da empreitada em mais 2,3 milhões de euros (para um total de 14 milhões).









A autorização para o reforço de verbas afetas à remoção dos resíduos já foi dada em resolução do Conselho de Ministros de 18 de novembro e foi publicada esta segunda-feira em Diário da República. De acordo com o texto da mesma, parte do dinheiro será disponibilizado ainda este ano (4,3 milhões de euros).

A descoberta dos explosivos, que obrigou a uma paragem nos trabalhos “por questões de segurança dos trabalhadores e dos equipamentos”, “exigiu a intervenção da Brigada de Minas e Armadilhas da GNR, bem como o rastreamento de novos explosivos pelas forças militares do Exército português”, sublinha o texto da resolução.





No entanto, apesar dos condicionamentos, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, mantém a expectativa de que a remoção fique concluída “até final do ano”. Nas contas do autarca, falta apenas remover 1,5% dos materiais depositados nas escombreiras. A remoção começou em 2014, mais de 10 anos após o depósito dos resíduos, e motivou iniciativas locais como vigílias, concentrações e protestos.