Enjoos e vómitos nos novos aviões Airbus A330neo da TAP

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil denunciou situações de indisposição e enjoos de tripulantes e passageiros em voos da TAP nos novos Airbus A330neo.A TAP foi a companhia que estreou o modelo em todo o Mundo. "Recebemos relatos de situações em 14 voos desde fevereiro. O último foi este mês", revelou aoa presidente do sindicato, Luciana Passo.A TAP admite "casos pontuais de tripulantes com ligeiras indisposições", eventualmente devido a "odores provenientes do equipamento de ar condicionado", mas este "é um facto considerado normal em aeronaves novas e que desaparece após as primeiras utilizações".Luciana Passo conta que, após a denúncia, esteve em maio na sede da Airbus, em Toulouse (França), a convite da TAP. "Garantiram que estava tudo normal". A TAP garante que análises da Airbus e de laboratórios independentes indicam "qualidade do ar dentro do normal"