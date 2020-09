Ensino à distância para contornar surtos de Covid-19

Bastaram menos de duas semanas de aulas para já existirem surtos de Covid-19 em pelo menos 12 escolas: 5 no Norte, uma no Centro e 6 em Lisboa e Vale do Tejo. No total, há 78 casos positivos, explicou esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, não precisando quantas pessoas estão de quarentena. Fora da contabilidade estão os casos isolados que possam existir nos estabelecimentos de ensino.





“É muito importante existir um contacto próximo com o centro de saúde e o delegado de saúde. A escola tem de fazer o que for indicado”, refere aoFilinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. O responsável admite que as escolas possam voltar a acionar o ensino à distância. “É uma possibilidade, mas é preciso saber gerir cada situação.” Uma solução que vai ser adotada pelo Agrupamento Francisco de Holanda (Guimarães), depois de dois alunos da EB 2,3 Egas Moniz terem acusado positivo para a Covid-19, colocando em quarentena 55 alunos e 20 professores.

Esta segunda-feira, o Ministério da Educação anunciou que foi publicada a portaria que regulamenta a contratação de 1500 operacionais para as escolas. “É importante que cheguem quanto antes. Este ano as escolas alargaram o horário de funcionamento e há uma grande necessidade de funcionários”, salienta Filinto Lima.



pormenores

23 alunos em isolamento



Na Secundária Teixeira Lopes, em Gaia, 23 alunos de uma turma do 9º ano estão em isolamento: apenas um deu positivo.





140 para casa em Espinho



O jardim de infância da Básica nº 3 de Espinho encerrou esta segunda-feira, enviando para casa 140 crianças: há três infetados (um menor e duas funcionárias).





Afeta 1º Ciclo em Valongo



Um aluno do 1º Ciclo do Agrupamento Vallis Longus, Valongo, acusou positivo para Covid-19. A turma de 22 crianças e o professor estão de quarentena.