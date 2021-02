O ensino presencial vai ser retomado no terceiro ciclo e no secundário em quatro concelhos da ilha de São Miguel, que apresentam baixo risco de transmissão do novo coronavírus, adiantou esta quinta-feira o Governo Regional.

"Nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Nordeste e Povoação, o ensino passa a ser presencial para todos os níveis de ensino", avançou, hoje, o secretário regional da Saúde, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.