A Área Metropolitana de Lisboa (AML) e os seus 18 municípios manifestam o seu desagrado com a decisão da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares de reduzir 16 turmas na rede do ensino profissional, face ao previamente acordado e articulado.





Segundo a AML, o montante financeiro disponível em Orçamento do Estado para o ensino profissionalizante inviabiliza a abertura de mais turmas do que as que se encontram em funcionamento. Os municípios defendem um “modelo de oferta equilibrado que garanta equidade e coesão”.