Ensino secundário deve ter identidade própria , afirma secretário-geral da Federação Nacional da Educação

As escolas não podem continuar "capturadas" por uma cultura de preparação para os exames nacionais, defendeu este sábado o secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), João Dias da Silva, para quem o ensino secundário deve ter "identidade própria".

João Dias da Silva falava à agência Lusa a propósito da "IX Convenção Nacional FNE, CONFAP e ANDAEP: Pensar, avaliar e agir com inovação", na qual se discute o tema, um dia após a divulgação dos habituais rankings das escolas, elaborados a partir de resultados obtidos em provas e exames nacionais.

"Não queremos que haja uma cultura construída apenas para a realização de exames", afirmou o responsável pela FNE, sublinhando que o ensino secundário perde identidade ao ser transformado "num corredor" de acesso ao ensino superior.

Professores, pais e diretores escolares debruçam-se este sábado sobre a necessidade de adaptar currículos, tendo também em conta os novos desafios que a sociedade enfrenta, nomeadamente na ação climática, outro dos grandes temas em debate.

"Teríamos sempre de adaptar currículos, com ou sem covid, porque a sociedade está em transformação", referiu Dias da Silva: "É preciso preparar os jovens para os novos desafios".

No mesmo sentido, discute-se a adaptação aos meios digitais. De acordo com Dias da Silva, a escola "nunca poderá ser digital", mas as novas ferramentas também não podem ser ignoradas. "Devem articular-se os livros com o digital", preconizou.

O secretário-geral da FNE considerou que é preciso "pensar o que está a acontecer na escola" e eliminar o supérfluo, nomeadamente questões burocráticas, uma exigência recorrente na agenda dos professores.

Sob o lema "Pensar, avaliar e agir com inovação - Uma escola com menos papéis e com um papel cada vez mais importante", a IX Convenção Nacional da FNE (Federação Nacional da Educação), CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais) e ANDAEP (Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas tem entre os participantes, o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, e o presidente da associação Zero, Francisco Ferreira.

Durante a tarde, estará em discussão um painel dedicado ao tema "Que currículo para um mundo em mudança? - A educação ambiental".