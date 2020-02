Ensino Superior chumba no Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas (TC) criticou duramente a gestão orçamental das Instituições de Ensino Superior (IES) em Portugal, numa auditoria agora divulgada.

O financiamento previsto em Orçamento do Estado para IES ascendeu a 1,1 mil milhões de euros no ano passado. Mas segundo o TC, a execução dos Contratos de Legislatura (2016 - 2019) não decorreu como previsto pela Lei de Bases. A fórmula implica que sejam cumpridos critérios diretos como o número de alunos ou a dotação base por aluno, mas também a eficiência da graduação, o incremento científico e até mesmo a eficácia do controlo da execução orçamental, cuja aferição não satisfez por falta de transparência.

Da auditoria a 14 Universidades, 12 Institutos Politécnicos e cinco Escolas Superiores Politécnicas, o TC aferiu que nos contratos celebrados não é evidente a aplicação dos "critérios objetivos de qualidade, desempenho e excelência", "investimento afeto à investigação" e nem dos "fatores externos, como a evolução demográfica, passíveis de conferir um financiamento diferenciador". O TC considera que a distribuição das dotações suplementares também não é suficientemente explícita e prejudica a eficácia da monitorização", impedindo até "a apreciação sobre a sua suficiência". As conclusões suscitaram um conjunto de recomendações dirigidas ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) com vista a assegurar "o cumprimento ou a alteração da Lei de Bases", bem como promover a transparência pela publicitação de resultados.

No documento, o MCTES responde que a auditoria "esquece totalmente que a atividade das IES se desenvolve no respeito pelo princípio da estabilidade ao nível do financiamento" e contesta as observações, "eventualmente muito mediáticas mas que não estão devidamente fundamentadas", que revelam "falta de conhecimento da informação enviada para o TC", bem como das "características do ensino superior em Portugal".



Não passa recurso da Católica para curso de medicina

O recurso interposto pela Universidade Católica (UC) relativamente ao chumbo da acreditação do curso de Medicina na instituição foi chumbado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).



O recurso foi decidido a 9 de dezembro último, tendo merecido o chumbo da A3ES. Uma segunda proposta para acreditação deste mesmo curso, apresentada ainda no ano passado, deverá ser avaliada pela A3ES até ao próximo mês de junho.