Ensino superior com 20 mil candidatos para 10 mil vagas na segunda fase

Mais de 20 mil alunos candidataram-se à segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que terminou na terça-feira e para a qual foram disponibilizadas apenas 10 mil vagas.

De acordo com os dados atualizados diariamente na página da Direção-Geral do Ensino Superior, apresentaram a candidatura 20.574 estudantes, um número próximo do registado na segunda fase do concurso no ano passado.

Depois de colocados 49.438 alunos na primeira fase, as universidades e institutos politécnicos têm agora 9.952 vagas, a maioria resultantes das vagas sobrantes (5.212) e outras 4.740 das vagas libertadas por alunos que, apesar de terem sido colocados, não se matricularam.



A maioria dos lugares disponíveis é em institutos politécnicos, com cerca de 6.600 vagas, enquanto as universidades disponibilizaram cerca de 3.300 vagas.





A maioria dos cursos com médias de entrada mais elevadas voltam a abrir vagas nesta 2.ª fase, mas em muitos casos há apenas um ou dois lugares.Os resultados serão conhecidos em 17 de setembro, havendo ainda uma terceira fase, que termina no final do mês.