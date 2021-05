As instituições de Ensino Superior têm quase 400 mil inscritos neste ano letivo, o número mais elevado dos últimos anos. Apesar da pandemia, são mais 15 mil estudantes face ao ano letivo 2019-2020. Ainda assim, no caso dos alunos estrangeiros, registou-se uma quebra superior a 55 por cento.





Estes dados foram divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e revelam que o sistema de Ensino Superior português tem 399 553 inscritos, dos quais quase 252 mil no ensino universitário. As instituições do Estado têm 325 mil alunos e as regiões da Área Metropolitana de Lisboa e Norte congregam 70% do total de estudantes: 280 652.

