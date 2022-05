As celebrações do Enterro da Gata, no Altice Forum Braga, garantem este ano pela primeira vez apoio a quem sofre de ansiedade.









A assistência é prestada por estudantes de Medicina e Enfermagem. Em situações mais graves, está disponível uma equipa de bombeiros para primeiros socorros.



