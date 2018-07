Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Entidades apoiam Raríssimas

Misericórdia de Lisboa e a Fundação Aga Khan vão ajudar com dinheiro e meios humanos.

Por S.G.C. | 08:51

A Misericórdia de Lisboa e a Fundação Aga Khan vão ajudar a Raríssimas com dinheiro e meios humanos.



O apoio foi oficializado na assembleia geral extraordinária desta quinta-feira, que aprovou a criação de um Conselho Técnico composto por aquelas duas entidades.



A proposta da direção da Raríssimas, dirigida por Margarida Laygue, foi acolhida por unanimidade pelos mais de 30 associados.



"As entidades vão ajudar financeiramente e com a gestão porque têm meios técnicos", explicou ao CM Paulo Olavo Cunha, presidente da mesa na assembleia geral.



Por aprovar continuam as contas de 2017.